Football : un international brésilien devient pasteur évangélique

Roberto Firmino, attaquant international brésilien, a annoncé, ce lundi, sur ses réseaux sociaux être devenu pasteur évangélique.

Emu aux larmes. Roberto Firmino, ancien joueur de Liverpool et désormais attaquant du club saoudien d’Al-Ahli, a révélé en début de semaine être devenu pasteur évangélique. La consécration a eu lieu, dimanche dernier, dans sa ville natale de Maceio (nord-est du Brésil), à l'Eglise Manah Church, qu'il a fondée il y a trois ans avec son épouse, Larissa Pereira, et un couple de pasteurs, Jairo Fernandes et Keila Medeiros.

«Trois ans de Manah Church. Quelle nuit mémorable et inoubliable (...) Depuis que nous avons rencontré le Christ, nous voulons que les gens connaissent cet amour. A présent, nous avons une autre responsabilité : être pasteurs», a écrit sur Instagram l'avant-centre de 32 ans. Cette publication est illustrée de plusieurs photos de lui, ému aux larmes au côté de son épouse lors de la cérémonie. Sur l'une d'elles, il est à genoux, face contre terre.

Les Brésiliens de confession évangélique représentent environ un tiers de la population de 203 millions d'habitants, mais certains leaders de puissantes églises affirment qu'ils seront majoritaires dans dix ans. De nombreuses stars du football brésilien affichent ouvertement leurs croyances, comme Neymar et son bandeau «100% Jésus» sur le front au moment de recevoir sa médaille d'or sur le podium olympique avec la Seleçao en 2016. Il y a quelques années, Marcos Ceara, alors joueurs du PSG, était aussi devenu pasteur évangélique et continuer de prêcher la bonne parole chez lui.

Après avoir brillé, aux côtés de l’Égyptien Mohamed Salah et du Sénégalais Sadio Mané, remportant notamment la Ligue des Champions en 2019, à Liverpool (2015-2023), Roberto Firmino a rejoint le championnat très lucratif de l’Arabie saoudite la saison dernière.