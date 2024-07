NBA : l’étonnante somme touchée par Bronny James pour un joueur de second tour de Draft

Drafté en 55e position lors du second tour de la Draft NBA 2024, Bronny James, fils de LeBron, s’est engagé avec les Los Angeles Lakers et touchera une somme inédite.

Le jackpot pour Bronny James. Sélectionné par les Los Angeles Lakers au second tour de la Draft NBA 2024, il y a quelques jours, le fils de LeBron James (19 ans) va jouer avec son père dans la même franchise. Et il va même toucher un gros chèque, ce qui est tout simplement inédit pour un joueur de cette envergure.

Un nouveau contrat pour LeBron James

Selon The Athletic, l’aîné des fils du «King James» a été recruté pour une durée de quatre ans, avec les trois premières années garanties et la quatrième en «team option» et a signé pour 7,9 millions de dollars (7,3 millions d’euros) sur quatre ans. Il touchera quoiqu'il arrive 4,4 millions de dollars (4.07 millions d'euros).

A titre de comparaison, les deux derniers joueurs draftés à la 55e place en NBA ont signé des contrats largement moins élevés. En 2023, Isaiah Wong (Indiana) a signé pour 560.000 dollars (soit 462.964 euros) avec 50.000 dollars (46.296 euros) de garanties. En 2022, Gui Santos (Golden State) a signé pour 5,1 millions de dollars (4,7 millions d’euros) avec 1,02 million de dollars (944.000 euros) de garanties.

A noter que LeBron James a signé un nouveau contrat avec les Lakers pour un montant de 104 millions de dollars (environ 96,45 millions d’euros) sur deux ans, selon plusieurs médias mercredi.