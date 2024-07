«Plus que jamais, il faut aller voter» : Kylian Mbappé appelle les Français à se rendre aux urnes pour le second des élections législatives

Ce jeudi, Kylian Mbappé s’est présenté devant les journalistes lors de la conférence de presse d’avant match. À la veille d’affronter le Portugal en quart de l’Euro 2024, le capitaine des Bleus s’est exprimé sur les législatives qui auront lieu dimanche en France.

Le capitaine des Bleus a parlé, il faut aller voter. Ce jeudi, lors de la conférence de presse d’avant match, à Hambourg, Kylian Mbappé a de nouveau été interrogé sur le deuxième tour des législatives, qui aura lieu dimanche prochain en France. Et pour l’attaquant de l’équipe de France, «il y a vraiment urgence». Devant les journalistes, il a donc lancé un appel à tous les Français.

«C'est catastrophique»

«Je pense que plus que jamais il faut aller voter. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C’est vraiment urgent, on a vu les résultats et c’est catastrophique. On espère que ça va changer, que tout le monde va se mobiliser pour voter et voter pour le bon côté», a insisté Kylian Mbappé en conférence de presse.

Kylian Mbappé : « Je pense que plus que jamais, il faut aller voter, il y a vraiment urgence, on ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là » pic.twitter.com/Z93rYPBO6Q — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 4, 2024

Le capitaine des Bleus n’est pas le seul à s’être exprimé sur le contexte politique français actuel. Après la qualification des Bleus en quart de finale, Jules Koundé, élu homme du match contre la Belgique (1-0), avait eu des mots forts sur les législatives et l’extrême droite en conférence de presse.

«Il sera important de faire barrage à l'extrême droite et au Rassemblement national. Ce n'est pas un parti qui va amener notre pays vers plus de liberté et de vivre ensemble, a déclaré le joueur du FC Barcelone. J'étais déçu de voir quelle direction notre pays prend (après le 1er tour, ndlr) avec un grand soutien à un parti qui est contre nos valeurs, nos valeurs de vivre ensemble, de respect et qui souhaite diviser les Français. Mais il y a un second tour, rien n'est joué et il faut encore aller chercher les personnes qui n'ont pas voté».

Cristiano Ronaldo-Mbappé, un duel attendu

Mais la conférence de presse de Kylian Mbappé n’a pas tourné qu’autour de la politique française. Face au Portugal, vendredi à 21h en quart de finale de l'Euro 2024, le capitaine des Bleus retrouve son idole Cristiano Ronaldo. Et évidemment, c’était le sujet principal de cet échange avec les journalistes qui voulaient tous connaître l’avis de Mbappé sur cette opposition tant attendue.

«Jouer contre Cristiano Ronaldo, c’est un honneur, pour tout ce qu’il a fait dans le football. Tout le monde sait l’admiration que j’ai toujours eu pour lui, pour le joueur. Avec le temps, j’ai eu la chance de le connaître. Il essaye toujours de me donner des conseils et de suivre mon actualité, ça fait plaisir», a d’abord répondu l’attaquant français.

Mais, malgré son admiration, Kylian Mbappé compte bien être le dernier adversaire de Cristiano Ronaldo dans un Euro. «Respect pour tout ce qu’il a accompli. C’est un joueur unique, il n’y en aura pas deux comme lui. Il a marqué l’histoire du football de son empreinte. Mais demain, sur le terrain, on ne va pas le respecter», a assuré le champion du monde 2018.

Mbappé au secours de Griezmann

Lors de la conférence de presse, une dernière thématique intéressait les journalistes, l’état de forme d’Antoine Griezmann, le vice-capitaine. Critiqué depuis le début de l’Euro, l’attaquant de l’Atlético de Madrid est sous le feu des critiques. Mais Kylian Mbappé, le capitaine, est venu à son secours.

«Il a été un peu charcuté ces derniers temps. C’est un peu difficile et injuste. Surtout que les critiques viennent majoritairement du pays. Il devrait avoir le soutien de tout le monde. Chacun est libre de donner son opinion mais ça me fait un peu mal, il a toujours tout donné. Être un pays de foot c’est ça aussi, c’est soutenir ses grands joueurs quand ils sont un peu dans la difficulté. Il aime être soutenu, quand il est soutenu il donne le meilleur de lui-même. Aidez-le», demande le capitaine des Bleus aux journalistes.

Kylian Mbappé a donc pris rendez-vous pour son quart de finale de l’Euro 2024, le premier de sa carrière. Face au Portugal, il voudra lancer définitivement sa compétition et marquer dans le jeu, ce qui manque à la France en Allemagne.