Top 14 : un futur joueur de Montpellier arrêté et placé en garde à vue

Alors qu’il est censé rejoindre Montpellier et le Top 14 cet été, l’arrière écossais Stuart Hogg a été interpellé mardi par la police. Il est accusé de ne pas avoir respecté les conditions de sa mise en liberté sous caution.

Le Montpellier Hérault Rugby verra-t-il sa nouvelle recrue ? La saison dernière, le club héraultais a sauvé sa place en Top 14 lors d’un barrage contre Grenoble (28-18), club de Pro D2. Et, afin de se renforcer pour la prochaine saison, Montpellier a confirmé mi-juin l’arrivée de l’arrière écossais Stuart Hogg (100 sélections), meilleur joueur du tournoi des Six Nations 2016 et 2017.

En revanche, petit problème pour le club montpelliérain, l’ex-capitaine du XV du chardon a été interpellé mardi par la police à son domicile de Hawick avant d’être inculpé. Le joueur de 32 ans n’aurait pas respecté les conditions de sa mise en liberté sous caution, imposées après une affaire de harcèlement sexuel sur son ex-femme. La future recrue de Montpellier comparaissait mercredi devant le tribunal de Jedburgh, dans le sud-est de l’Ecosse.

Arrêté une première fois en février

Mais que s’est-il passé ? En février dernier, l’ancien capitaine écossais a été interpellé une première fois au domicile de sa femme, dont il est aujourd’hui séparé. Pour un «comportement menaçant et abusif», il avait été arrêté et placé en garde à vue. Selon The Sun, la future recrue héraultaise avait également été accusée d’avoir surveillé les communications de sa femme et contrôlé sa vie familiale pendant sept ans.

Et, alors qu’il devait respecter une ordonnance du tribunal lui interdisant tout contact avec son ex-femme, Stuart Hogg aurait envoyé des textos «déplaisants». Pour se défendre, ce dernier aurait expliqué avoir voulu échanger avec la concernée de questions financières. Mais, selon le tribunal, le joueur écossais aurait été alcoolisé et aurait craqué après avoir visionné une vidéo de son ex-femme sur les réseaux sociaux.

Alors qu’il avait pris sa retraite avant la dernière Coupe du monde en France, le meilleur marqueur d’essais de l’histoire de l’Ecosse (27), passé par les Glasgow Warriors et les Exeter Chiefs, a décidé de revenir sur sa décision. Stuart Hogg a souhaité s’essayer dans le meilleur championnat du monde, le Top 14, en signant un contrat de deux ans avec Montpellier, avec une option pour une troisième saison.