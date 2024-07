Tour de France 2024 : Dylan Groenewegen enlève au sprint la 6e étape, Tadej Pogacar garde le maillot jaune

Le Néerlandais Dylan Groenewegen a remporté au sprint la 6e étape du Tour de France, ce jeudi, dans les rues de Dijon, alors que Tadej Pogacar a conservé son maillot jaune de leader.

Pour quelques centimètres… Comme la veille à Saint-Vulbas, la 6e étape du Tour de France s’est conclue, ce jeudi, au sprint dans les rues de Dijon. Et après Mark Cavendish, c’est Dylan Groenewegen qui a été le plus fort et le plus rapide dans le final pour décrocher la 6e victoire de sa carrière sur la Grande Boucle. Le sprinteur néerlandais a devancé d’une demi-roue Jasper Philipsen, qui a finalement été déclassé, et Biniam Girmay, vainqueur lors de la 3e étape. Le champion des Pays-Bas a sans doute été aidé par ses lunettes au nez aérodynamique qu’il porte depuis le départ.

«C’est un sentiment si agréable, je suis super heureux, surtout avec le maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules. Hier j’étais vraiment déçu de moi-même, je n’ai même pas sprinté alors que l’équipe avait si bien travaillé. Gagner signifier beaucoup pour moi. Le plateau est tellement fort», s’est réjoui Dylan Groenewegen, qui avait été sevré de succès l’année dernière.

Du côté du maillot jaune, Tadej Pogcar a eu une petite frayeur après s’être retrouvé isolé pendant quelques kilomètres après un coup de bordure initié par l’équipe Visma/Lease a Bike. Mais tout est rentré dans l’ordre et le Slovène a pu terminer l’étape dans le même temps que le vainqueur, tout en gardant ses 45 secondes d’avance sur Remco Evenepoel au classement général.

Et il va tenter de conserver voire d’augmenter cette avance lors du contre-la-montre prévu, ce vendredi, dans le vignoble bourguignon entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin (25,3 km). Un chrono qui devrait donner lieu à une explication à distance entre les candidats à la victoire finale.