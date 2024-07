Euro 2024 : battue par l'Espagne en demi-finale (2-1), l'équipe de France est éliminée

Battue par l'Espagne (2-1), ce mardi en demi-finale, l'équipe de France est éliminée de l'Euro 2024. Les Ibériques affronteront dimanche le vainqueur de Pays-Bas-Angleterre.

Les Bleus s’arrêtent aux portes de la finale. Décevante dans le jeu depuis le début de l’Euro mais toujours passée par un trou de souris, l’équipe de France a logiquement subi la loi de l'Espagne et de son armada offensive (2-1) en demi-finales de l'Euro 2024, mardi à Munich. Les hommes n’ont pas eu suffisamment d'armes pour empêcher les Espagnols d'atteindre la finale, 12 ans après leur dernier sacre continental.

Après l'ouverture du score Randal Kolo Muani à la suite d'un centre de Mbappé (9e), qui avait décidé de jouer sans masque, les hommes de Luis de la Fuente ont égalisé grâce à leur prodige Lamine Yamal sur une magnifique frappe enroulée (21e). À 16 ans et 362 jours, le joueur du FC Barcelone est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro, pulvérisant l'ancien record détenu depuis 2004 par Suisse Johan Vonlanthen (18 ans et 141 jours). Quatre minutes plus tard, Dani Olmo a vu sa frappe détournée par Jules Koundé dans les buts français (25e).

«L'Espagne a prouvé ce soir que c’était une très bonne équipe. On a eu le bonheur d’ouvrir le score, mais elle nous a posé des difficultés car elle a été supérieure dans la maîtrise, a confié Didier Deschamps après la rencontre. Ce soir, elle a fait voir toutes ses qualités. La gestion sur les deux buts encaissés en quatre minutes ? On était un peu en retard, on avait peut-être un peu moins de jus de fraîcheur, ce qui a amené du déchet technique, notamment dans la construction du jeu. On n’a pas assez souvent orienté vers l'avant.»

Si l'objectif assigné par le président de la Fédération française de football Philippe Diallo a été atteint, la manière laisse tout de même a désiré sur l’ensemble de ce Championnat d’Europe des nations.