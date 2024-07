Euro 2024 : qui sont les joueurs de l’équipe de France qui n’ont pas joué une seule minute ?

Sur les 25 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour l’Euro 2024, sept d’entre eux n’ont pas joué la moindre minute lors de la compétition organisée en Allemagne.

Ils ont vécu toute la compétition sur le banc. Pour l’Euro 2024 en Allemagne, qui s’est achevé, ce mardi, en demi-finale après la défaite contre l’Espagne (1-2), Didier Deschamps avait convoqué 25 joueurs. Mais ils n’ont pas tous vécu la compétition de la manière et ils sont plusieurs à avoir dû se contenter de jouer les figurants au sein de l’équipe de France. Au total, ils sont sept à ne pas avoir joué la moindre minute outre-Rhin.

Parmi eux, il y a les deux gardiens Brice Samba, numéro 2 dans la hiérarchie derrière Mike Maignan, et Alphonse Aréola. Mais aussi quatre défenseurs. Alors que l’arrière-garde tricolore, composée de Jules Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche et Dayot Upamecano ainsi que William Saliba dans l’axe, a apporté entière satisfaction, le sélectionneur des Bleus n’a pas touché à sa défense. Au grand dam d’Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, Jonathan Clauss et Ferland Mendy, sevrés de temps de jeu.

Le dernier joueur qui n’a pu fouler les pelouses allemandes est Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain du PSG (18 ans) avait été convoqué pour sa première compétition internationale, mais il devra encore patienter avant de jouer ses premières minutes dans un tournoi majeur. Peut-être dans deux ans lors de la Coupe du monde 2026 organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.