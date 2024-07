«Je me demandais si je n’allais pas mourir» : Jonas Vingegaard en larmes après sa victoire sur la 11e étape du Tour de France (vidéo)

Vainqueur de la 11e étape du Tour de France, ce mercredi, juste devant Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard a fondu en larmes peu après l’arrivée au Lioran.

Une victoire libératrice et une émotion intense. Au terme d’une 11e étape très mouvementée et riche en spectacle, Jonas Vingegaard a décroché, ce mercredi, sa 4e victoire d'étape sur les routes du Tour de France. A la lutte avec le maillot jaune Tadej Pogacar, le double tenant du titre a devancé au sprint son grand rival au Lioran. Et ce succès est intervenu tout juste trois mois après sa terrible chute survenue sur le Tour du Pays basque.

Alors que sa participation à cette 111e édition a longtemps été compromise, le Danois, victime d’une fracture de la clavicule et d’un pneumothorax, a craqué peu après avoir franchi la ligne d’arrivée. «Bien sûr il y a beaucoup d’émotion pour moi de revenir après cet accident», a-t-il confié avant d'échapper quelques larmes.

«Je ne pensais pas pouvoir revenir, mais j’ai juste continué à me battre… Cela signifie tellement pour moi. Je n'aurais jamais pensé ça il y a 3 mois » - Jonas Vingegaard





Émotions brutes de Jonas Vingegaard à l’arrivée de l’étape. À écouter en version longue #TDF2024 https://t.co/n1TZlrBwi0 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

«Désolé. Je n’ai pas de mots. Cela signifie beaucoup avec tout ce que j’ai surmonté durant les trois derniers mois. J’ai repensé à tout ça et j’aurais jamais été capable d’y arriver sans ma famille. Je suis juste heureux d’être là, ça signifie tellement pour moi de gagner une étape. Je voulais gagner pour ma famille qui a été avec moi tout le temps», a ajouté Jonas Vingegaard, qui a passé près de deux semaines à l’hôpital.

Dans les instants qui ont suivi sa victoire, il n’a d’ailleurs pas manqué de téléphoner à sa femme, qui a été d'un soutien sans faille et «joué un très grand rôle» durant ce moment difficile. Il était d’ailleurs loin de s’imaginer d'être en mesure de prendre le départ de la Grande Boucle. «Très honnêtement, à l’époque je me demandais si je n’allais pas mourir. Donc être ici aujourd’hui c’est vraiment quelque chose de spécial», a-t-il confié au micro de France 2.

Et non seulement, Jonas Vingegaard a été remis sur pied à temps pour s’aligner, mais sa victoire a démontré qu’il a le niveau et les armes pour batailler dans sa quête d’un 3e sacre consécutif, lui qui occupe la 3e place du classement général à 1’14’’ de Tadej Pogacar.