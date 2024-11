Match France-Israël : l'affluence devrait être la plus faible de l'histoire des Bleus au Stade de France

Jeudi 14 novembre, l'équipe de France de football reçoit l'équipe d'Israël, au Stade de France, dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des nations. Une affiche qui devrait battre le record de la plus faible affluence de l'histoire des Bleus dans cette enceinte. Le contexte géopolitique tendu et des mesures de sécurité accrues sont à l'origine du phénomène.

Un match spécial. A partir de lundi, les footballeurs internationaux rejoindront leur sélection nationale dans le cadre de la trêve internationale du mois de novembre. L'équipe de France est évidemment concernée avec deux rencontres de Ligue des nations au programme. Ce jeudi 14 novembre, les Bleus recevront l'équipe d'Israël dans le cadre de la 5e journée de la compétition. Un match qui ne semble pas passionner les foules, puisque selon les informations du quotidien l'Équipe, il devrait se dérouler devant une affluence estimée entre 15.000 et 20.000 spectateurs, la plus faible de l'histoire pour un match des Bleus joué au Stade de France.

Le précédent record de la plus faible affluence pour un match des Bleus dans cette enceinte remonte à plus de vingt ans, avec la rencontre les opposant à la Nouvelle-Zélande lors d'un match de Coupe des confédérations le 22 juin 2003, qui avait attiré 36.842 personnes. Le média sportif précise que cette faible affluence a contraint les organisateurs à fermer la partie haute des tribunes du stade pour la rencontre à venir. Une configuration qui «vise à faciliter la gestion de la sécurité et à optimiser l'ambiance malgré le faible nombre de supporters attendus», précise l'Équipe.

la sécurité renforcée

Alors que la situation est toujours très tendue au Proche-Orient, la tenue du match a longtemps été laissée en suspens. Face au contexte géopolitique, les autorités ont opté pour un renforcement important de la sécurité autour du match. Ainsi, Bruno Retailleau a expliqué avoir demandé au préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, de prendre toutes les dispositions sécuritaires nécessaires pour que le match se déroule sans problème : «Certains demandent la délocalisation du match France - Israël. Je ne l’accepte pas : la France ne recule pas car cela reviendrait à abdiquer face aux menaces de violence et face à l’antisémitisme. À ma demande, le Préfet de police, Laurent Nunez prend les dispositions de sécurité nécessaires pour que ce match ait lieu au stade de France, comme habituellement», a posté le ministre de l'Intérieur sur son compte X.

Certains demandent la délocalisation du match France-Israel. Je ne l’accepte pas: la France ne recule pas car cela reviendrait à abdiquer face aux menaces de violence et face à l’antisemitisme.



À ma demande, le Préfet de police, @NunezLaurent prend les dispositions de sécurité… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 8, 2024

Trois jours plus tard, les Français se rendront en Italie pour affronter la Squadra azzurra au stade Giuseppe Meazza de Milan. Pour rappel, après quatre rencontres disputées, les Bleus sont actuellement à la deuxième place du classement du groupe 2 de la Ligue des nations. À l'issue de ce rassemblement, les Bleus sauront s'ils accèdent aux quarts de finale de la compétition ou non.

Il faudra faire sans plusieurs cadres, dont Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus rate un second rassemblement d'affilée. Une absence qui pose question.