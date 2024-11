Jake Paul : tout savoir du youtubeur qui affronte la légende de la boxe Mike Tyson

Ce vendredi, la légende de la boxe Mike Tyson va affronter Jake Paul, ce youtubeur aux 20 millions d'abonnés qui s’est tourné vers les sports de combat… avec réussite.

Il est devenu un acteur majeur de la boxe anglaie. Agé de 27 ans, Jake Paul affronte ce vendredi Mike Tyson (58 ans) dans un combat de boxe qui sera diffusé en direct sur Netflix en cinq langues. Un événement incroyable pour celui qu’on surnomme «l’enfant terrible» et qui est passé par Disney Channel.

Le natif de Cleveland aux Etats-Unis ne cesse de faire parler de lui. Avec un total de 20 millions d’abonnés sur ses différentes plates-formes de réseaux sociaux (Youtube, TikTok, Instagram…), celui qui s’est d’abord fait connaître par ses vidéos sur Vine avant d’intégrer la série Frankie et Paige est devenu une personnalité très influente.

Jeune frère de Logan, qui lui aussi est un influenceur sur les réseaux sociaux et qui a choisi de se lancer dans le catch en intégrant la célèbre WWE, Jake Paul, qui a notamment lancé une agence de management de marketing d’influenceurs et de créativité pour le divertissement des jeunes, a choisi de se lancer en 2018 dans la boxe.

Après des combats critiqués et moqués contre KSI et AnEsonGib, des youtubeurs, ou encore Nate Robinson, ancien joueur NBA, il a battu Nate Diaz ou encore Anderson Silva, légendes du MMA. Aujourd'hui, il compte 10 victoires en 11 combats. Son unique défaite a eu lieu contre Tommy Fury, demi-frère de Tyson Fury.

Désormais, se présente devant lui son plus gros défi, la légende Mike Tyson. L'objectif pour lui sera de montrer qu'il est un véritable boxeur. Avant de se concentrer sur une possible qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ?

Jake Paul announces he’s going to compete in the 2028 Olympics for boxing





