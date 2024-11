Real Madrid : un jeune espoir met un terme à sa carrière à 19 ans à cause d’une bactérie

A seulement 19 ans, un jeune espoir du Real Madrid a annoncé ce mardi la fin de sa carrière après avoir lutté en vain contre une bactérie.

Une carrière brisée dans son élan. Marc Cucalon, qui évolue au Real Madrid, a annoncé la fin de sa carrière à 19 ans après avoir lutté en vain contre une bactérie qui a attaqué le cartilage de son genou droit après une blessure en 2022.

Ce 6 septembre 2022 lors d’un match de Youth League du Real sur le terrain du Celtic Glasgow (0-6), sur un tacle d’un adversaire, Cucalon, qui était capitaine de l'équipe, a subi une déchirure du ligament croisé du genou droit. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

«Ces leçons feront partie de ma vie pour toujours»

«Après plusieurs complications, cette blessure m'a obligé à prendre la difficile décision de dire adieu au football, du moins de la manière dont j'avais toujours rêvé, a-t-il posté sur Instagram. Au cours de ces deux dernières années, je me suis battu physiquement et mentalement de toutes mes forces et j'ai essayé tout ce qui était en mon pouvoir pour profiter à nouveau de ce sport, mais il n'a pas été possible de m'en remettre. Mais ne vous méprenez pas : ce n'est pas du tout un triste adieu.»

«Après tout, je pense que j'ai été vraiment privilégié de faire partie du meilleur club du monde et d'avoir vécu un rêve, continue le jeune espoir. J'ai appris et mûri en tant que personne et en tant que joueur. J'emmènerai avec moi pour le pour le reste de ma vie, les valeurs qu’on m’a inculquées et, bien sûr, le football m'a appris dans chaque victoire et dans chaque défaite : il faut toujours continuer à se battre pour surmonter les obstacles. Ces leçons feront partie de ma vie pour toujours.»

«Maintenant, j'ai une nouvelle étape devant moi, une nouvelle vie dans laquelle je suis sûr que j'appliquerai toutes les expériences qui m'ont marquées jusqu'à aujourd'hui. Et je le fais avec le même enthousiasme et la même motivation avec lesquels j'ai porté le maillot du Real Madrid toutes ces années, conclut-il. Parce qu'avec ce club, je veux conclure ce message de gratitude: merci, Real Madrid, de ne jamais avoir lâché ma main. Et merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu dès le premier instant.»