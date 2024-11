Vendée Globe 2024 : une des navigatrices a perdu sa voile principale en mer

Clarisse Crémer, qui participe à son 2e Vendée Globe, a perdu, la nuit dernière, la voile principale de son embarcation aux larges des côtes portugaises.

Un énorme coup dur et au moral. Moins de trois jours après le départ de la 10e édition du Vendée Globe, Clarisse Crémer a perdu, la nuit dernière, la voile principale de son embarcation (grand gennaker MH0) aux larges des côtes portugaises.

Il était aux alentours de 4h du matin lorsque la voile s’est déployée de manière inattendue avant de finir dans l’eau. Et avec cette mésaventure, la Française risque de voir sa navigation être fortement impactée, notamment en période de petit temps.

«C’est ce qu’on appelle une nuit de l’enfer en bateau. J’ai eu un problème technique. (…) Le bout qui tient la voile a pété. Elle s’est déroulée, alors que j’étais sous une autre voile, et elle a fait un énorme nœud. L’enfer quoi…», a-t-elle détaillé, très affectée par cette lourde perte.

«La voile a fini dans l’eau, c’est la double peine. Ce n’est clairement pas la trace que j’ai envie de laisser dans l’océan. J’ai un peu honte, je l’avoue, mais je n’avais pas le choix», a ajouté Clarisse Crémer, qui commençait à peine à prendre confiance après un départ compliqué.

«Ce n’est pas la joie. Je naviguais prudemment, je n’étais pas hyper fière de moi ces derniers jours mais j’avais l’impression de me mettre dans un vrai rythme de Vendée Globe, assez sereine dans ma tête, même si j’avais envie d’être un peu plus rapide. Je sentais la confiance venir, et bien la confiance, on en reparlera plus tard. Quel enfer, c’était vraiment horrible, j’ai passé 1h30 horrible», a indiqué la navigatrice, qui s’est fait «quelques brûlures sur les mains».

La suite de la course s’annonce difficile et loin d’être de tout repos pour Clarisse Crémer, qui pointait à la 29e place (sur 40) lors du dernier pointage. Même si elle n'a pas l'intention de baisser les bras. «J’ai perdu beaucoup d’énergie mais la course est encore longue», a-t-elle lâché espérant sans doute des jours meilleurs.