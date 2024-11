Boxe : Jake Paul dépense 100.000 euros dans un cache-oreille en diamant pour provoquer Mike Tyson

Lors de la conférence de presse d’avant combat, ce mercredi, Jake Paul s’est présenté face à Mike Tyson avec un «protège-oreille à pointes de diamant».

Le combat est lancé. À deux jours de s’affronter dans le ring, Jake Paul et Mike Tyson se sont «titillés» en conférence de presse ce mercredi. L’ancien Youtubeur s’est présenté avec un «protège-oreille à pointes de diamant» pour se moquer de l’ancien champion du monde de boxe, et son combat contre Evander Holyfield en 1997.

Jake Paul said he’s wearing diamond ear covers so Mike Tyson doesn’t bite his ear off pic.twitter.com/FQRAARR5Ts — Happy Punch (@HappyPunch) November 14, 2024

Et cet accessoire est estimé à 100.000 dollars, soit environ 95.000 euros, selon TMZ. «Je n'ai pas l'intention de me faire mordre l'oreille vendredi soir, alors je me suis procuré des cache-oreilles à pointes de diamant», a confié Jake Paul (27 ans).

Le 28 juin 1997, lors d'un combat revanche contre Holyfield, Tyson avait mordu et arraché un bout d'oreille dans le troisième round avant d'être disqualifié.

Le frère de Logan Paul s’est également présenté devant la presse avec une montre évaluée à 7 millions d'euros.