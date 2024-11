Football : la France et Israël se neutralisent (0-0), les Bleus qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des nations

L'équipe de France et Israël se sont quittés sur un match nul (0-0) ce jeudi 14 novembre lors de la cinquième journée de la Ligue des nations. Les hommes de Didier Deschamps valident leur billet pour les quarts de finale.

Dans un contexte lourd et pesant au stade de France, les Bleus ont été tenus en échec par Israël (0-0) lors de la 5e journée de la Ligue des nations ce jeudi soir. Mais toutefois, les vice-champions du monde se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

Dans un match disputé sans incident majeur, les coéquipiers de Randal Kolo Muani se sont montrés particulièrement inoffensifs face à une formation qu’ils avaient battue 4-1 en octobre.

pire affluence de l’histoire des Bleus

Sous les yeux du président de la République Emmanuel Macron et de ses deux prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, les Bleus, privés comme en octobre de leur capitaine Kylian Mbappé, n'ont pas réussi à emballer la partie. Globalement, le niveau technique affiché par la France a été très pauvre et les Bleus ont trop tergiversé face au but, gâchant plusieurs situations chaudes après la pause.

«La qualification seul point positif ? Oui, même si on aurait pu faire plus. A partir du moment où on ne marque pas, face à un adversaire regroupé, qui gagne du temps... Il nous a manqué l'efficacité, on a eu les occasions même si on a eu un début de match «tranquille», pas assez énergique. On a fait plus en deuxième (période) mais bon..., a confié Didier Deschamps après la rencontre. (…) On restait sur 3 victoires. Je ne vais pas sauter au plafond en faisant 0-0 ici à domicile, que ce soit Israël ou un autre. La qualif, c'est la moindre des choses qu'elle soit assurée.»

Ce triste match, classé à haut risque et boudée par une partie du public, a été joué 16.611 spectateurs. C’est la pire affluence de l’histoire des Bleus au Stade de France.