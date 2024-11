Léon Marchand : le quadruple champion olympique critique l’abandon des heures de sport supplémentaires au collège

Le quadruple champion olympique de natation Léon Marchand a critiqué, ce jeudi, l’abandon par le gouvernement des deux heures de sport hebdomadaires supplémentaires au collège.

Une décision qui ne passe pas. S’il s’aventure rarement sur le terrain de la politique, Léon Marchand a fait une entorse à ses habitudes. Le quadruple champion olympique cet été aux JO 2024 a critiqué, ce jeudi, l’abandon par le gouvernement des deux heures de sport hebdomadaires supplémentaires au collège.

Sur son compte X, le nageur français a répondu avec un émoji représentant un «clown» à une publication relayant la décision prise par le ministère de l’Éducation nationale. Alors qu’elle est expérimentée depuis deux ans dans plus de sept cents établissements, cette mesure, qui avait bénéficié du soutien d’Emmanuel Macron avant les JO 2024, devait être étendue à l’ensemble des sept mille collèges de l’Hexagone en 2026.

Mais si elle a été jugée «pertinente», elle serait «complexe à mettre en œuvre» et «pas soutenable». Elle devrait ainsi être limitée aux collèges dans des zones d’éducation prioritaire, ce qui représente environ un millier d’établissements. La ministre lui a d'ailleurs répondu en ce sens.

Cher @leon_marchand,





Cette ambition, nous ne l’abandonnons pas, bien au contraire : nous l’adaptons pour la rendre plus efficace. Plus juste.





Plus juste pour les classes populaires : la pratique sportive à l’école est désormais renforcée et ciblée sur les établissements… https://t.co/qfkDPRvZCp — Anne GENETET (@AGenetet) November 14, 2024

«Cette ambition, nous ne l’abandonnons pas, bien au contraire : nous l’adaptons pour la rendre plus efficace. Plus juste. Plus juste pour les classes populaires : la pratique sportive à l’école est désormais renforcée et ciblée sur les établissements d’éducation prioritaire, là où les élèves pratiquent le moins de sport faute de moyens. Nous soutenons ceux qui en ont le plus besoin, pour faire bouger chaque jour plus de jeunes dans nos cours, nos gymnases, nos piscines et nos stades», a écrit Anne Genetet.

Léon Marchand pourrait tout de même profiter de sa rencontre avec le ministre des Sports Gil Avérous, qui se déplace, ce vendredi, à Toulouse, pour évoquer cette décision, qui est loin de faire l’unanimité.