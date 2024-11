Match France-Israël : malgré l'interdiction, des drapeaux palestiniens ont été brandis au Stade de France

Alors que Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, avait interdit tout drapeau autre que français ou israélien au Stade de France ce jeudi pour le match opposant les Bleus à Israël en Ligue des nations, certains spectateurs ont brandi des drapeaux palestiniens en tribunes au cours de la rencontre.

Un acte qui pourrait donner lieu à des poursuites. Malgré des contrôles renforcés à l’entrée du Stade de France, certains supporters français sont parvenus à dissimuler des drapeaux palestiniens, qu’ils ont ensuite brandi fièrement ce jeudi soir lors du match opposant la France à Israël pour le compte de la Ligue des nations.

FLASH - Malgré l'interdiction et la confiscation des drapeaux palestiniens au Stade de France par la préfecture, certains supporters ont réussi à brandir le drapeau en signe de solidarité avec le peuple palestinien. #FRAISR #France_Israel pic.twitter.com/2yBbE4lREm — Le Fil d’Info (@LeFildInfo) November 14, 2024

Pourtant, Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, avait interdit en amont de la rencontre tout drapeau autre que français ou israélien dans l’enceinte du stade. Il avait précisé que les bannières palestiniennes, de même que «les messages à caractère politique» seraient bannis.

Une source policière avait même indiqué que les drapeaux représentant certaines régions de l’Hexagone seraient également proscrits pour ce match tendu dans le contexte géopolitique au Proche-Orient.

Avant le début de la partie, l’hymne national israélien a même été sifflé par une partie du public tricolore présent au Stade de France.

4.000 policiers et gendarmes déployés pour ce match

Un total de 4.000 policiers et gendarmes ont été déployés pour ce match, que ce soit autour ou dans le stade de France, ainsi que dans les transports en commun et dans Paris. En plus des forces de l'ordre, environ 1.600 agents de sécurité ont été mobilisés pour cette rencontre, tandis que le RAID assure la sécurité de l'équipe d'Israël.

Cette présence policière massive n’a pourtant pas permis d’éviter un mouvement de foule en tribunes, visiblement causé par certains supporters israéliens comme en attestent certaines vidéos relayées sur les réseaux sociaux.

ALERTE INFO | Des supporters israéliens ont TABASSÉ un ou plusieurs supporters français AU SOL. (@joanaswan_) pic.twitter.com/YymkQJehdM — Cerfia (@CerfiaFR) November 14, 2024

Interrogée par l'AFP, la préfecture de police n'a pas souhaité communiquer d'éléments, dans l'attente de précisions sur les circonstances «encore floues» de ce mouvement de foule.