NBA : Victor Wembanyama bat son record de points en carrière et permet aux Spurs de s’imposer contre les Wizards

Le phénomène du basket français, Victor Wembanyama, est le plus jeune pivot de l’histoire à avoir atteint la barre symbolique des 50 points lors d’un même match NBA, mercredi 13 novembre, contre les Washington Wizards.

Le basketteur français des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, a marqué 50 points, mercredi 13 novembre, contre les Washington Wizards lors d’une victoire des hommes de Gregg Popovich (139-130).

Victor Wembanyama a réussi 8 tirs à 3 points sur 16, établissant également un record en carrière, et San Antonio a remporté sa deuxième victoire consécutive, portant son bilan à six victoires et six défaites.

Quatrième plus jeune joueur de l'histoire

À 20 ans et 314 jours, il est le quatrième plus jeune joueur à marquer 50 points, derrière Brandon Jennings (20 ans et 52 jours), LeBron James (20 ans et 80 jours) et Devin Booker (20 ans et 145 jours). Victor Wembanyama est, en outre, le huitième joueur de l'histoire de la franchise à marquer, au moins, 50 points.

Le basketteur américain David Robinson détient le record de la franchise avec 71 points contre les Los Angeles Clippers, le 24 avril 1994.

Le précédent record du Français était de 49 points lors d'une victoire en prolongation contre les New York Knicks (130-126). Il a réalisé au moins six tirs à 3 points pour le troisième match consécutif.