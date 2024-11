«Merci à la sécurité et aux autorités qui ont organisé ce match de manière extraordinaire et fantastique» : après France-Israël, le sélectionneur israélien salue l'impressionnant dispositif

«Merci à la sécurité et aux autorités qui ont organisé ce match de manière extraordinaire et fantastique», a salué Ran Ben Shimon, sélectionneur israélien, après la rencontre de football à haut risque France-Israël joué jeudi soir, une semaine après les violences antisémites survenues à Amsterdam en marge d'un match du Maccabi Tel-Aviv et en plein conflit au Proche-Orient.

«On veut remercier les gens de la sécurité pour nous avoir protégés. Merci à la sécurité française et aux autorités qui ont organisé ce match de manière extraordinaire et fantastique», a déclaré le technicien en conférence de presse après la rencontre, qui a permis à ses joueurs d'obtenir leur premier point dans cette compétition.

Le match France-Israël au Stade de France a fait l'objet d'un dispositif de sécurité exceptionnel, une semaine après les violences survenues à Amsterdam en marge d'un match du Maccabi Tel-Aviv et en plein conflit au Proche-Orient.

Un total de 4.000 policiers et gendarmes avaient été déployés autour et, fait rare, dans le stade, ainsi que dans les transports en commun et dans Paris. Environ 1.600 agents de sécurité ont également été mobilisés au Stade de France et le Raid, l'unité d'élite de la police nationale, a été engagé pour la sécurité de l'équipe d'Israël.