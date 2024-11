NBA : Rudy Gobert apporte son soutien à Robert Kennedy Jr., le futur ministre de la Santé antivax de Donald Trump

Le basketteur français Rudy Gobert, évoluant aux Minnesota Timberwolves, a apporté son soutien à Robert Kennedy Jr., nommé à la Santé par Donald Trump malgré son positionnement anti-vaccin.

Un soutien qui fait polémique au sein du monde de la balle orange. Récemment nommé au poste de secrétaire d’État à la Santé de l’administration de Donald Trump, Robert Kennedy Jr. a reçu les félicitations inattendues d’une personnalité de la NBA : le Français Rudy Gobert.

Le pivot français des Minnesota Timberwolves a publié un message de félicitations sur X, ce jeudi 14 novembre : «Let’s go Robert Kennedy Jr». Une publication de soutien au neveu de l’ancien président John Fitzgerald Kennedy qui n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.

Sous sa publication, de nombreux internautes ont fait part de leur déception sur le positionnement de Rudy Gobert, en publiant des images de son altercation avec Draymond Green, où il avait été étranglé par le joueur des Golden State Warriors.

DRAYMOND DO IT AGAIN pic.twitter.com/hnbnojI0rY

D’autres internautes ont également rappelé qu’il avait ironisé sur le Covid-19 lors d’une conférence de presse en 2020, en touchant des micros, avant d’être le premier joueur NBA à être testé positif au coronavirus.

The guy who started the COVID outbreak in the NBA bubble is endorsing RFK pic.twitter.com/rHiInMGdRv

— Politics Sloth (#1 reply guy) (@SockDemFan) November 14, 2024