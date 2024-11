Athlétisme : un quadruple champion olympique se fait arracher son téléphone et rattrape les voleurs

Mo Farah, légende de l’athlétisme, a été victime d’un arrachage de téléphone par des voleurs qui s’étaient introduits dans sa propriété avec une camionnette. Il a réussi à rattraper les deux hommes après un sprint.

On ne vole pas un champion d’athlétisme comme ça. Le Britannique Mo Farah, quadruple champion olympique sur 5.000m et 10.000m, a rattrapé ses voleurs qui lui avaient pris son téléphone, a révélé ce dimanche le Mail on Sunday.

Il y a quelques jours, alors qu’il effectuait son jogging rituel avec sa femme dans sa luxueuse résidence fermée à Surrey (Sud-Est de l'Angleterre), la légende de l’athlétisme a vu deux hommes lui prendre son téléphone et s’échapper en camionnette.

Mo Farah (41 ans) s’est alors lancé dans une course poursuite en sprintant à toute vitesse derrière le véhicule. Pourchassé efficacement par l'athlète, pourtant à la retraite depuis plus d'un an, les auteurs du vol se sont vite débarrassés du téléphone avant de prendre la fuite.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l'identité des voleurs entrés dans le domaine privé de l'athlète anglais pourtant sous haute surveillance. De son côté, Mo Farah n’a pas souhaité commenter les faits.