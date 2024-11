Équipe de France : l’énorme coup de gueule de Didier Deschamps à la mi-temps du match contre Israël

Lors du match nul contre Israël (0-0) jeudi au Stade de France, Didier Deschamps s’est montré particulièrement énervé à la mi-temps du match, n’hésitant pas à le montrer à ses joueurs.

Une vidéo rare a été dévoilé par Téléfoot ce dimanche. On y voit un discours tendu de Didier Deschamps à la mi-temps de France-Israël (0-0), jeudi dernier lors de la 5e journée de la Ligue des nations.

Qualifiés pour les phases finales de Ligue des Nations grâce à la victoire de l'Italie en Belgique (1-0), les vice-champions du monde 2022 ont rendu une pâle copie contre les Israéliens. Et à la pause, dans les vestiaires, le sélectionneur français n’a pas manqué de leur faire remarquer leur manque de combativité.

"On peut y être un peu plus quand même !"





Didier Deschamps a montré son mécontentement à la mi-temps du match entre l’équipe de France et Israël. A ses yeux, les Bleus auraient pu en faire plus lors des 45 premières minutes. (@SaberDesfa et @YassinNfaoui) pic.twitter.com/k5nJvTqLUq — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 17, 2024

«Eux, ils se battent comme des chiens. Je ne dis pas qu’on y est pas mais on peut y être un peu plus quand même ! (...) Vous êtes capables de plus mais c'est un peu sur la pointe des pieds, un peu trop», a lâché le patron tricolore.

«(Soyez) Costauds sur les cannes! Dès qu'on peut, (on va) vers l'avant, a-t-il poursuivi. On doit leur faire plus mal que ça, les gars. Vous le savez, vous êtes capables de plus. Là c'était un peu trop sur la pointe des pieds.»

Un coup de gueule qui n’a pas aidé ses joueurs à se montrer décisifs devant le but. Ce dimanche soir à San Siro contre l’Italie, ils auront l’occasion de se rattraper.