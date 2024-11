Football : le sélectionneur du Mexique reçoit une canette et quitte le terrain avec le crâne en sang (vidéo)

À l’issue de la défaite contre le Honduras en Ligue des nations de la Concacaf (0-2), le sélectionneur du Mexique Javier Aguirre a reçu une canette et quitté le terrain avec le crâne en sang.

La rencontre s’est très mal terminée pour le Mexique et son sélectionneur. Opposés en fin de semaine au Honduras, les Mexicains se sont inclinés en quart de finale aller de la Ligue des nations de la Concacaf (0-2). Et à l’issue de ce revers, Javier Aguirre a été violemment agressé par les supporters locaux.

¡PESIMA SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN!





Javier Aguirre se llevó un fuerte golpe con una lata de cerveza lanzada desde las gradas lo que provocó que se le abriera la cabeza y terminara sangrando





NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL #RivalidadAzteca pic.twitter.com/8XT7Dozgfn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2024

Au coup de sifflet final, lui et le banc mexicain ont été la cible de multiples projectiles lancés depuis les tribunes du stade de San Pedro. Le sélectionneur a été touché en pleine tête par une canette, au moment de saluer son homologue hondurien, Reinaldo Rueda. S’il ne s’est pas tout de suite rendu compte qu’il était blessé, le technicien de 65 ans a quitté le terrain avec le crâne et le visage en sang.

Ces faits pourraient coûter cher au Honduras, qui encourt de lourdes sanctions, même si la Fédération a condamné ces agissements.

«La Fédération hondurienne de football (FFH) déplore et condamne fermement les actions isolées d’un petit groupe de supporters, qui ne représentent pas le comportement respectueux de nos fans dans leur ensemble. Ces incidents, qui sont absolument répréhensibles, ne définissent pas la conduite de la majorité des personnes assistant au stade, et nous condamnons par conséquent les actes contre l’entraîneur de l’équipe nationale mexicaine qui se sont produits à la fin du match», a-t-elle indiqué.

Elle a toutefois dénoncé l’attitude de Javier Aguirre durant la rencontre. «De même, la FFH rejette catégoriquement les mots, les gestes odieux et les attitudes provocatrices de la part de l’entraîneur de l'équipe nationale mexicaine, qui a insulté et provoqué les supporters honduriens depuis le début du match. Ce type de comportement est totalement inacceptable dans le football, car il représente une provocation évidente et une incitation à la violence ainsi qu'un manque de respect pour les supporters regardant le match au stade ou à la télévision», a ajouté la Fédération hondurienne.

Les retrouvailles entre les deux équipes auront lieu dans la nuit de mardi 19 à mercredi 20 novembre, à l’occasion du match retour prévu à Toluca.