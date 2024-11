Coupe Davis 2024 : Rafael Nadal jouera-t-il la phase finale avec l’Espagne ?

Rafael Nadal, qui mettra un terme à son immense carrière à l’issue de la phase finale de la Coupe Davis, a laissé planer le doute sur sa participation avec l’équipe d’Espagne.

Rafael Nadal fera-t-il une dernière apparition sur un court ? Le mystère reste entier à quelques heures du début de la phase finale de la Coupe Davis à Malaga (Espagne). Alors qu’il mettra un terme à son immense carrière à l’issue de la compétition, le Majorquin a laissé planer le doute sur sa participation avec l’équipe d’Espagne, qui sera opposée, ce mardi, aux Pays-Bas.

«Je ne sais pas si je jouerai un match»

«Il n’y a pas de fin idéale. (...) Ce que je veux, c’est que l’équipe soit compétitive et qu’elle puisse gagner la Coupe Davis. Mon plus bel au revoir serait la joie de gagner avec tout le monde. Mais je ne sais pas si je jouerai un match ou non. J’ai très peu joué ces derniers temps», a lâché le Taureau de Manacor, dont la dernière apparition remonte au 19 octobre dernier lors du tournoi d’exhibition «Six Kings Slam» organisé en Arabie saoudite, où il a été battu en deux sets par Novak Djokovic.

Mais malgré ses soucis physiques récurrents, il a tout fait pour mettre toutes les chances de son côté. «J’ai essayé de travailler aussi dur que possible depuis un mois et demi. J’essaie de me préparer au mieux pour cet événement. Lorsque vous jouez peu en compétition, il est difficile de maintenir un niveau constant. Mais l’amélioration est là chaque jour, j’y crois», a confié l’homme aux 22 titres en Grand Chelem, dont 14 à Roland-Garros.

Mais il ne prendra pas le moindre risque. «Je ne rentrerai pas sur le court si je ne me sens pas en état de gagner le match», a-t-il insisté. Comme aux JO 2024 cet été, Rafael Nadal pourrait s’aligner uniquement en double avec Carlos Alcaraz. Mais qu’il joue ou non, il aura le droit un hommage à la hauteur de sa carrière, avec la présence notamment de Roger Federer, Novak Djokovic ou encore Andy Murray.

«Nous prévoyons de faire quelque chose de très spécial pour lui, nous devons célébrer sa carrière et son héritage», a déclaré Feliciano Lopez (directeur de la Coupe Davis). Et les festivités seront encore plus belles avec un dernier sacre en Coupe Davis, qu’il a déjà remporté à quatre reprises. Tout juste vingt ans après le premier.