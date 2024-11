Football : deux joueuses du championnat d’Angleterre attendent leur premier enfant ensemble

En couple depuis plusieurs années, l’Australienne Sam Kerr, qui évolue à Chelsea, et l’Américaine Kristie Mewis, qui joue à West Ham, attendent leur premier enfant ensemble.

Un heureux événement à venir. Sam Kerr (31 ans) et Kristie Mewis (33 ans), qui évoluent respectivement à Chelsea et West Ham (Angleterre), vont bientôt être maman. Les deux joueuses attendent leur premier enfant, dont la naissance est prévue en 2025. La star australienne et l’Américaine ont annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, en postant notamment des photos de l’échographie.

Alors que Sam Kerr se remet toujours d'une blessure au genou, contractée en janvier dernier, Kristie Mewis portera leur futur enfant. «Des nouvelles incroyables pour commencer la semaine. Félicitations à Kristie et sa partenaire Sam qui ont annoncé qu’elles attendaient leur premier enfant», s’est félicité le club de West Ham, que la milieu de terrain américaine avait rejoint en décembre 2023.

Amazing news to start the week





A huge congratulations to Kristie and her partner Sam who have announced they are expecting their first child pic.twitter.com/Z9mnoeEA5f

— West Ham United Women (@westhamwomen) November 18, 2024