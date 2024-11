Football : une lourde suspension pour Rodrigo Bentancur après ses propos racistes envers son coéquipier Heung-Min Son

L’Uruguayen Rodrigo Bentancur a été suspendu sept matchs ce lundi après des propos discriminatoires à l’encontre de son coéquipier sud-coréen Heung-Min Son en juin.

La sanction est tombée. Et elle est très lourde. Rodrigo Bentancur a écopé de sept matchs de suspension pour avoir tenu des propos racistes envers son coéquipier de Tottenham Heung-Min Son. Il a également écopé d’une amende de 120.000 euros par une commission de régulation indépendante convoquée par la fédération anglaise.

«Il a été allégué que le milieu de terrain de Tottenham Hotspur a enfreint la règle E3.1 de la FA en agissant de manière inappropriée (…). Il a en outre été allégué qu’il s’agissait d’une «infraction aggravée», définie dans la règle E3.2 de la FA, car elle incluait une référence – expresse ou implicite – à la nationalité, à la race ou à l’origine ethnique», indique l’instance dans son communiqué.

Absent jusqu’au Boxing Day

Il sera éloigné des terrains jusqu’au Boxing Day. Il pourra tout de même disputer les rencontres de Ligue Europa avec son club.

En juin dernier, lors d’une interview à la chaîne uruguayenne Canal 10, alors que le journaliste qui l’interviewait l’avait sollicité pour récupérer le maillot de l’attaquant des Spurs, le milieu de terrain, passé par la Juventus Turin, avait lancé : «Son ? Ou n’importe quel cousin de Sonny, ils se ressemblent tous plus ou moins !».

Rodrigo Bentacur avait présenté des excuses à Heung-min Son reconnaissant «une très mauvaise blague». Des excuses acceptées par le principal intéressé qui a rapidement désamorcé la polémique en prenant la défense de son coéquipier sur les réseaux sociaux.

«Il a fait une erreur, il le sait et s’est excusé. Il n’aurait jamais voulu dire intentionnellement quelque chose d’offensant. Nous sommes frères et rien n’a changé du tout. Nous avons dépassé cette épreuve, nous sommes unis et nous serons de retour ensemble en présaison pour nous battre pour notre club comme un seul homme», avait-il commenté.