Tennis de table : Félix et Alexis Lebrun héritent d'adversaires redoutables au 1er tour des WTT Finals de Fukuoka

Félix et Alexis Lebrun vont participer, cette semaine, aux WTT finals de Fukuoka (Japon) et les deux frères connaissent l’identité de leur adversaire pour leur entrée en lice.

Le gratin du tennis de table mondial a rendez-vous à Fukuoka. Les WTT finals réunissent, cette semaine, les 16 meilleurs joueurs de la saison au Japon avec, parmi eux, les frères Lebrun. Au pays du soleil levant, Félix et Alexis ont l’occasion d’achever en beauté une année déjà riche en succès. Mais la concurrence promet d’être très relevée et les deux frangins vont devoir batailler dès leur entrée en lice.

