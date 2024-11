UFC : les secrets de l’incroyable transformation physique de Jon Jones depuis ses débuts

Vainqueur de Stipe Miocic dimanche à l’UFC 309 lors de la défense de son titre chez les poids lourds, Jon Jones a connu une énorme évolution physique depuis ses débuts dans l’organisation.

Qu’importe le poids et les années, Jon Jones reste Jon Jones. Au petit matin ce dimanche à l'UFC 309, les fans français ont assisté à une nouvelle performance exceptionnelle du champion américain. Pour son deuxième combat chez les poids lourds (93-120kg), il a battu Stipe Miocic par KO dans le troisième round.

A 37 ans, il affichait un physique impressionnant, qu’il a d’ailleurs dû façonner plusieurs années avant de faire ses débuts dans la catégorie reine en mars 2023, contre le Français Ciryl Gane. Car en effet, avant cela, celui qui a fait ses débuts le 9 août 2008 à l’UFC avec une victoire contre le Brésilien Andre Gusmao, était initialement chez les mi-lourds (84-93kg).

Pour prendre du poids et changer son physique, il a notamment opté pour un régime de 4.500 calories, six repas par jour, ainsi que des séances intenses de power-lifting et des séances de musculation avec un développé couché de 136 kg et des soulevés de terre de 227 kg.

D’ailleurs, en mars en 2023, les fans étaient choqués par sa silhouette plus large et plus musclée après trois ans d’absence. Il était passé de 100kg à 115kg.

Et finalement, avec du poids en plus, Jon Jones (28 victoires, 1 défaite, 1 no-contest) confirme à chaque sortie qu’il est bien le «GOAT» de l’UFC.