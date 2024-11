UFC : pourquoi l’organisation de MMA veut-elle changer les gants ?

Ce dimanche, l’UFC a indiqué qu’il y aurait bientôt un nouveau changement de gants pour tous les combattants de l’organisation de MMA.

On ne refuse rien à Jon Jones. Vainqueur dans la nuit de samedi à dimanche de Stipe Miocic, la légende de l’UFC avait manifesté son mécontentement sur les nouveaux gants adoptés par la ligue américaine de MMA depuis cinq mois. Dana White a finalement décidé de faire marche arrière.

Dana White says the old gloves will be permanent.





On using the new gloves for the upcoming fight nights:





Yeah, it's a permanent move, but the problem is we don't have enough of the old gloves. So, until we can get them all done, yeah that's it. pic.twitter.com/bXXU09hKE3

— Jed I. Goodman © (@jedigoodman) November 17, 2024