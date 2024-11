Boxe : lieu insolite, carte des combats, Programme TV… tout savoir de la soirée du combat de Bakary Samake à Paris

Ce samedi 23 novembre, le grand espoir français de la boxe Bakary Samake est de retour à Paris pour une soirée exceptionnelle. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Ou et quand se déroule la soirée ?

Après avoir accueilli notamment des galas de boxe avant les Jeux olympiques, Westfield Forum des Halles accueille sous sa Canopée un championnat de boxe inédit ce samedi 23 novembre à partir de 18h.

Pourquoi ce lieu ?

«En tant qu’acteur engagé pour la promotion du sport et de ses valeurs, Westfield Forum des Halles est ravi d’accueillir cet événement sportif d’envergure mettant en lumière un des boxeurs les plus talentueux de sa génération. Après avoir accueilli Estelle Mossely et Sofiane Oumiha, nous souhaitions à nouveau faire profiter à tous nos visiteurs d’une compétition gratuite en plein cœur de Paris. C’est dans l’ADN de Westfield Forum des Halles de rassembler ses visiteurs autour d’expériences et événements exceptionnels qui rassemblent et inspirent au quotidien», a confié Hugo Rey, Directeur Westfield Forum des Halles.

Quelle est la ceinture en jeu pour Bakary Samake ?

À seulement 21 ans, Bakary Samake, invaincu en 16 combats professionnels, dont 8 remportés par KO, affrontera l’Australien Wade Ryan, 34 ans, qui compte 22 victoires (8 par KO), 11 défaites (dont 1 par KO) et 1 match nul. Ce combat se fera pour le titre international WBC Silver des super-welters.

La carte des combats

Bakary Samake vs Wade Ryan

Mustapha Zaouche vs Gregorio Marcano

Junior Niaty vs adversaire à déterminer

Moraz Maizou vs Cesar Ignacio Paredes

Victor Yoka vs adversaire à déterminer

Hasna Tebsi vs Yuliana Echeverry

Pavel Yasmany Echaide Planche vs Julien Dimna

Comment suivre la soirée à la TV ?

Le gala sera retransmis en direct sur RMC Sport.

Comment trouver des billets ?

Le combat organisé par Samake Promotion constituera une première mondiale : le titre WBC Silver sera proposé gratuitement aux 5.000 spectateurs attendus. Les premiers arrivés seront donc les premiers servis.

Informations pratiques :

Date : samedi 23 novembre 2024

Horaires : à partir de 18h

Lieu : Terrasse -1 de Westfield Forum des Halles sous la Canopée

Événement ouvert à tous, depuis les escaliers et les balustrades de la Canopée.