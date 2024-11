CAN 2025 : la liste complète des équipes qualifiées

Retrouvez les noms des 24 équipes qualifiées pour la CAN 2025, la Coupe d’Afrique des nations de football, après les éliminatoires achevés le 19 novembre.

On connaît les heureux élus. Les éliminatoires de la CAN 2025 , qui aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, ont rendu leur verdict et les 24 billets (23 puisque les Marocains sont qualifiés en tant que pays hôte) ont été compostés.

Les équipes qualifiées

Maroc – pays hôte (19 participations)

Comores - 1er groupe A (1 participation)

Tunisie - 2e groupe A (21 participations)

Gabon - 2e groupe B derrière le Maroc (8 participations)

Egypte - 1er groupe C (26 participations)

Bostwana - 2e du groupe C (1 participation)

Nigeria - 1er groupe D (19 participations)

Bénin - 2e groupe D (4 participations)

Algérie - 1er groupe E (20 participations)

Guinée Equatoriale - 2e groupe E (4 participations)

Angola - 1er groupe F (9 participations)

Soudan - 2e groupe F (9 participations)

Zambie - 1er groupe G (18 participations)

Côte d'Ivoire - 2e groupe G (25 participations)

RD Congo - 1er groupe H (20 participations)

Tanzanie - 2e du groupe H (3 participations)

Mali - 1er groupe I (13 participations)

Mozambique - 2e du groupe I (5 participations)

Cameroun - 1er groupe J (20 participations)

Zimbabwe - 2e groupe J (5 participations)

Afrique du Sud - 1er groupe K (11 participations)

Ouganda - 2e groupe K (7 participations)

Sénégal - 1er groupe L (17 participations)

Burkina Faso – 2e groupe L (13 participations)