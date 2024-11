Coupe Davis : Rafael Nadal s'incline pour son potentiel dernier match en carrière

L'Espagnol Rafael Nadal s'est incliné (4-6, 4-6) face au Néerlandais Botic van de Zandschulp en Coupe Davis, ce mercredi 19 novembre, pour ce qui pourrait être son dernier match en carrière.

Le parcours de Rafael Nadal en Coupe Davis pourrait s'achever de la même façon qu'il a commencé : par une défaite. Balayé par le Néerlandais Botic van de Zandschulp (4-6, 4-6) pour le premier match des quarts de finale de la prestigieuse compétition par équipe, le «Taureau de Manacor» pourrait avoir livré sa dernière performance professionnelle sur un court de tennis.

Botic van de Zandschulp secures a 1-0 lead in the tie!





He takes down Rafael Nadal 6-4 6-4 for a dream start in Malaga #DavisCup | @Boticvdz | @KNLTB pic.twitter.com/3F13u9Kf4B

— Davis Cup (@DavisCup) November 19, 2024