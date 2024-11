Coupe du monde 2034 : les détails de l’impressionnant stade King Salman en Arabie saoudite (vidéo)

Ce lundi, l’Arabie saoudite a dévoilé son projet de nouveau stade national à Riyad en vue de l’attribution de la Coupe du monde 2034 de football pour laquelle elle est seule candidate.

Un stade futuriste. A quelques semaines de l’attribution de la Coupe du monde 2034 qui devrait lui revenir, l’Arabie saoudite a dévoilé les images du futur stade King Salman, qui pourra accueillir 92.000 spectateurs et devrait être achevé fin 2029.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, la Ville de Riyad et le ministère des Sports d'Arabie saoudite ont donné les détails de cette future enceinte qui deviendra le siège principal de l'équipe nationale.

Un site futuriste

«L’inspiration pour le design est tirée du paysage naturel fascinant de l’Arabie Saoudite, avec le concept symbolique de chaque site du plan directeur représentant une graine qui germe, perce la terre et émerge comme une intervention dynamique mais naturellement intégrée», peut-on lire sur le communiqué.

«Le stade principal aura une capacité brute de plus de 92.000 places, avec des équipements incluant une loge royale, des loges VIP et salons, 300 sièges VVIP et 2 200 sièges VIP, est-il indiqué. Le site comportera des écrans internes, des jardins et un sentier pédestre sur le toit offrant des vues panoramiques sur le Parc King Abdulaziz. Une gamme d’installations sera intégrée dans le développement du plan directeur, y compris des installations commerciales, des terrains d’entraînement de football, des zones pour les fans, un centre aquatique avec une piscine olympique et un stade d’athlétisme. Le développement comprendra également une salle de sport intérieure et un parc sportif communautaire pour des activités telles que le volley-ball, le basket-ball et le padel. Un parcours sportif de 9 kilomètres reliera ces installations au Parc King Abdulaziz.»

Un projet architectural qui démontre l’ambition saoudienne – même si cela est déjà le cas avec la Formule 1, la boxe et le MMA notamment – de devenir une destination sportive mondiale.