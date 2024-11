Ligue des nations : quel sera l’adversaire de l’équipe de France en quarts de finale ?

Grâce à sa victoire, dimanche, en Italie (1-3), l’équipe de France a terminé en tête de sa poule et sera opposée à un 2e de groupe en quarts de finale de la Ligue des nations en mars prochain.

Objectif atteint pour les Bleus. Grâce à leur victoire décrochée, dimanche, en Italie (1-3), l’équipe de France a arraché la première place de son groupe en Ligue des nations juste devant les Italiens. Un avantage non-négligeable puisque les hommes de Didier Deschamps joueront leur quart de finale retour à domicile, mais surtout ils seront opposés à un 2e de groupe, évitant l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal.

Ils affronteront la Croatie (poule 1), les Pays-Bas (poule 3) ou le Danemark (poule 4). Mais les Tricolores devront patienter jusqu'à vendredi, date du tirage au sort qui sera effectué à Nyon (Suisse), pour connaître l’identité de leur futur adversaire .

Les quarts de finale sont programmés le 20 et 23 mars prochain, alors que les demi-finales sont prévues le 4 et le 5 juin. La finale se disputera trois jours plus tard (8 juin).