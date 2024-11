NFL : un morceau du toit du stade des Cowboys de Dallas s’est écrasé sur la pelouse juste avant un match (vidéo)

Un morceau du toit du stade de la franchise NFL des Cowboys de Dallas est tombé sur la pelouse à quelques minutes d’un match.

Une très grosse frayeur. En marge du choc de NFL, la ligue de football américain, entre les Cowboys de Dallas et les Houston Texans ce lundi soir, plusieurs morceaux du toit de l’AT&T Stadium se sont détachés et l’un est tombé sur la pelouse.

The Cowboys' AT&T stadium roof had TWO pieces of metal fall from it prior to the game against the Texans





Nobody was injured in the incident. #NFL





READ MORE : https://t.co/92WJmnC8n7 pic.twitter.com/fxGGioD5RY

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) November 19, 2024