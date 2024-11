«Plus aucun maillot ne sera donné» : un joueur de Caen s’emporte après avoir vu l’une ses tuniques offerte à un supporter être revendue sur internet

Alexandre Mendy, qui évolue à Caen (Ligue 2), a exprimé sa colère après vu l’un de ses maillots offert à un supporter être revendu sur un site internet.

Il a pris une décision radicale. Meilleur buteur de l’histoire du Stade Malherbe de Caen (72 buts), Alexandre Mendy (30 ans) n’a pas apprécié de voir l’un de ses maillots, qu’il aurait offert à un supporter après un match, être revendu sur un site internet. Une pratique qui est de plus en plus répandue.

La story Instagram de Alexandre Mendy (SM Caen) qui en a marre de voir les maillots qu’il donne aux supporters en vente sur internet.





« Les maillots nous les payons. On les offre, vous les vendez. Plus aucun maillot ne sera donné »





Quel manque de respect de la part de… pic.twitter.com/2cl7fLyH2s — Instant Foot (@lnstantFoot) November 18, 2024

Dans un premier temps, il a relayé une photo de la petite annonce proposant son maillot «collector» et «porté en match» au prix de 299 euros avant de pousser un coup de gueule, annonçant qu’il ne donnera plus aucune de ses tuniques.

«Les maillots, nous les payons. On les offre, vous les vendez. Plus aucun maillot ne sera donné. Merci», a écrit le joueur de Ligue 2, déplorant cette attitude. Car chaque joueur disposerait de six maillots pour la saison. Et lorsqu’ils n’en ont plus, pour les avoir échangés ou offerts à des supporters, ils sont contraints d’en racheter.

Auteur de sept buts en douze matchs de Ligue 2 depuis le début de la saison, Alexandre Mendy sera une nouvelle fois l’une des principales armes offensives du club normand (14e) lors de la réception, ce vendredi, de Rodez (12e) pour le compte de la 14e journée.