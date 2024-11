Tennis de table : quand Félix et Alexis Lebrun feront-ils leur début aux WTT Finals ?

Félix et Alexis Lebrun seront respectivement opposés à l’Allemand Benedikt Duda et au Chinois Lin Shidong pour leur entrée en lice aux WTT Finals de Fukuoka (Japon).

Un programme chargé attend les frangins. Félix et Alexis Lebrun feront leur entrée en lice, ce mercredi, aux WTT Finals de Fukuoka (Japon), qui réunit les 16 meilleurs joueurs de tennis de table du monde. Des débuts qui seront loin d’être de tout repos. Les deux frères entameront leur journée en double face à la paire japonaise composée de Sora Matsushima et Tomokazu Harimoto pour une place en demi-finale (8h20 heure française).

The stage has been set





Presenting the Men's and Women's Singles Draw of #WTTFukuoka #WTTFinals #TableTennis pic.twitter.com/xTps3LOXJy

— World Table Tennis (@WTTGlobal) November 18, 2024