«Tu m’as fait apprécier le tennis encore plus» : l’émouvant message de Roger Federer à Rafael Nadal

Ce mardi 19 novembre, Roger Federer a posté un très émouvant message en hommage à Rafael Nadal en lice en Coupe Davis pour le dernier tournoi de sa carrière.

Les émotions sont très fortes. Alors que Rafael Nadal va disputer la dernière compétition de sa carrière à partir de ce mardi, Roger Federer a publié ce mardi matin un long message sur les réseaux sociaux, dans lequel il rend hommage à celui qui a été son plus grand adversaire.

«tu as rendu fier le monde du tennis tout entier»

«Tu m'as fait travailler plus dur que je ne l'aurais jamais imaginé (...) Tu m'as forcé à réinventer mon jeu (...) Tu m'as fait encore plus apprécier le tennis (...) Quelle carrière incroyable tu as eue, a posté l’ex-n°1 mondial suisse sur le réseau social. Tu as rendu l'Espagne fière... tu as rendu fier le monde du tennis tout entier.»

«Rafa, je sais que tu es concentré sur la dernière ligne droite de ta carrière extraordinaire. On se parlera une fois que ce sera terminé», a écrit la légende suisse, lauréate de 20 Grand Chelem, sans confirmer pour autant sa présence aux adieux de Nadal à Malaga.

«Je repense encore aux souvenirs que nous avons partagés. Ce match sur un court moitié gazon, moitié terre battue. Ce record d'affluence battu quand on a joué devant plus de 50.000 spectateurs au Cap en Afrique du Sud. Toutes les fois où on s'est épuisés mutuellement sur le court, au point parfois de devoir littéralement se soutenir l'un l'autre pendant la cérémonie de remise des trophées, a énuméré Federer. Je veux juste que tu saches que ton vieil ami est toujours là pour t'encourager, et t'encouragera tout autant dans ce que tu entreprendras après.»