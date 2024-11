Formule 1 : Max Verstappen champion du monde au Grand Prix de Las Vegas si…

En tête avec 62 points d’avance sur Lando Norris, Max Verstappen peut décrocher son 4e titre de champion du monde de Formule 1, ce week-end, au Grand Prix de Las Vegas.

Max Verstappen va-t-il rafler la mise dans la capitale mondiale du jeu ? Trois semaines après avoir renoué avec la victoire au Brésil, le Néerlandais peut décrocher son 4e titre de champion du monde de Formule 1, ce week-end, au Grand Prix de Las Vegas. A trois courses de la fin de la saison, le pilote Red Bull occupe la tête du classement avec 62 points d’avance sur Lando Norris, et plusieurs scénarios s’offrent à lui pour être couronné.

Il sera assuré d’être sacré s’il remporte sa 9e victoire de la saison ou s’il termine tout simplement devant son rival, peu importe leur position à l’arrivée. Il sera également titré si le pilote McLaren se classe au-delà de la 9e place. Et si Lando Norris finit entre la 2e et 8e position, il devra finir juste derrière lui, avec le point du meilleur tour en cas de 2e et 3e place du Britannique, pour connaître une nouvelle consécration.

Avec une 4e couronne mondiale, Max Verstappen intégrerait le cercle très fermé des quadruples champions du monde aux côtés d’Alain Prost et Sebastian Vettel (4 titres), Juan Manuel Fangio (5 titres) ainsi que Michael Schumacher et Lewis Hamilton (7 titres).

Max Verstappen champion du monde à Las Vegas si…

- Il remporte le Grand Prix

- Il termine devant Lando Norris

- Lando Norris termine 2e et Max Verstappen 3e avec le point du meilleur tour

- Lando Norris termine 3e et Max Verstappen 4e avec le point du meilleur tour

- Lando Norris termine 5e et Max Verstappen 6e

- Lando Norris termine 6e et Max Verstappen 7e

- Lando Norris termine 7e et Max Verstappen 8e

- Lando Norris termine 8e et Max Verstappen 9e

- Lando Norris termine au-delà de la 9e place