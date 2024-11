France-Argentine, test-match de rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France affronte l’Argentine, vendredi (21h10), au Stade de France, lors de son dernier test-match de l’automne. À Saint-Denis, les hommes de Fabien Galthié voudront faire oublier la dernière désillusion face aux Pumas (25-33), en juillet dernier.

Poursuivre la belle série. Vendredi (21h10), une semaine après avoir renversé les All Blacks (30-29), le XV de France affronte l’Argentine au Stade de France lors de son dernier test-match de l’automne. Pour cette confrontation, les hommes de Fabien Galthié voudront finir sur une bonne note et ainsi finir invaincus après trois rencontres.

Des choix forts de Fabien Galthié

Pour ça, les coéquipiers d’Antoine Dupont pourront compter sur le retour comme titulaire du pilier droit Uini Atonio, forfait pour les deux premiers test-matches de l'automne. En revanche, le sélectionneur des Bleus a fait le choix fort de ne pas retenir le troisième ligne Grégory Alldritt pour défier les Pumas.

Pour le remplacer au poste de N°8, Fabien Galthié a accordé sa confiance à Charles Ollivon, qui fait son retour comme titulaire après avoir été absent contre le Japon et remplaçant face à la Nouvelle-Zélande.

Hors des 23 pour affronter l’Argentine, Grégory Alldritt souffre d’une concurrence accrue en troisième ligne. Peut-être le poste où le XV de France compte actuellement le plus de talents. Cette troisième ligne sera d'ailleurs musclée par les présences de Paul Boudehent, monumental face aux All Blacks après une très bonne entrée contre le Japon, et de François Cros, de retour après une commotion et indispensable par son activité énorme dans tous les secteurs de jeu.

Sur le banc, Fabien Galthié pourra s'appuyer sur la polyvalence de Mickaël Guillard et d'Alexandre Roumat, tous deux capables d’évoluer en deuxième ligne, et en numéro 8 pour le deuxième.

Attention aux Pumas

Si l'Argentine semble à la portée du XV de France, les coéquipiers d’Antoine Dupont devront tout de même se méfier des Pumas. Les Français restent sur une défaite contre les Argentins (33-25), en juillet dernier.

Cependant, cette rencontre était marquée par les affaires extra-sportives des Bleus, notamment les propos racistes de Melvyn Jaminet et les accusations d’agressions sexuelles d’Oscar Jégou et Hugo Auradou.

En revanche, pour retrouver une défaite des Bleus à domicile contre l'Argentine, il faut revenir 10 ans en arrière, le 22 novembre 2014. Le XV de France avait été battu au Stade de France lors de son dernier test-match.

Programme TV

France-Argentine

Test-matches automne 2024

Vendredi 22 novembre

21h10 sur TF1

La composition du XV de France face à l'Argentine

Titulaire : Barré - Villière, Fickou, Moefana, Bielle-Biarrey - (o) Ramos, (m) Dupont (cap.) - Boudehent, Ollivon, Cros - Meafou, Flament - Atonio, Mauvaka, Gros

Remplaçants : Marchand, Wardi, Colombe, Guillard, Roumat, Gazzotti, Le Garrec, Gailleton