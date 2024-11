JO 2024 : une des 2.000 flammes olympiques mise aux enchères en décembre prochain

En décembre prochain, l’une des 2.000 flammes olympiques sera mise aux enchères lors de la vente «Histoire & Chevalerie», organisée par l’étude Beaussant Lefèvre et Associés Normandie. Sa valeur est estimée entre 20.000 et 25.000 euros.

Un symbole. Cet été, la France a vécu au rythme olympique avec les JO de Paris 2024. Et, même avant le lancement des Jeux, les Français ont accordé une attention toute particulière au relais de la flamme olympique. Arrivée à Marseille le 8 mai dernier, elle avait attiré les foules tout au long de son parcours, long de plusieurs semaines. Et, des mois après la clôture des Jeux, l’une des 2.000 torches olympiques, fabriquées à Vire Normandie, dans le Calvados, sera mise aux enchères en décembre prochain.

Vendue par l'un des 11.000 relayeurs

Les objets de la vente «Histoire & Chevalerie», prévue les 4, 5 et 6 décembre 2024, seront exposés au public le 25 novembre à Caen, à l’étude Beaussant Lefèvre et Associés Normandie. Pour Liberté - Le Bonhomme, le commissaire-priseur au sein de l’étude en question a assuré que les torches olympiques ne leur étaient pas inconnues.

«Nous en avons vendu une dizaine, comme celle de Grenoble 68 partie contre 170.000 euros», a expliqué Arthur de Moras dans l’hebdomadaire du Calvados. Au total, «la torche des jeux de Paris 2024 a été fabriquée à 2.000 exemplaires par la société Arcelor Mittal avec de l’acier recyclé et renouvelable», précise le communiqué de la vente aux enchères.

Celle mise en vente début décembre prochain appartient à l’un des 11.000 relayeurs du parcours de la flamme olympique des Jeux de Paris cet été. «Il souhaite s’en séparer pour que ça fasse plaisir à un collectionneur», a précisé le commissaire-priseur dans l’hebdomadaire.

Un prix de départ autour de 15.000 euros

La vente «Histoire & Chevalerie» se tiendra à l’Hôtel Drouot à Paris et la flamme olympique sera mise aux enchères lors du dernier jour de la vente, le vendredi 6 décembre prochain. Estimée entre 20.000 et 25.000 euros, son prix de départ devrait tourner aux alentours des 15.000 euros.

Lors de la vente aux enchères, la torche sera accompagnée de la collection Albert Briquet, un collectionneur né en 1925 et décédé en 2020. Engagé dans l’armée à seulement 18 ans, ce Normand a constitué une collection de 2.500 pièces de médailles et d'insignes militaires tout au long de sa vie. Elles seront mises en vente début décembre et exposées à Caen le 25 novembre.