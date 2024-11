Ligue 2 : quand l’acquisition du Paris FC sera-t-elle finalisée ?

Ce mercredi, lors d’une conférence de presse tenue à Orly, le président du Paris FC a assuré que le rachat du club par la famille Arnault sera finalisé «dans quelques jours». Une assemblée générale du Paris FC est prévue fin novembre durant laquelle un nouveau conseil d'administration sera entériné.

Une ère nouvelle pour le Paris FC. Alors que la famille Arnault a annoncé mi-octobre le rachat du club parisien, son président Pierre Ferracci a précisé qu’il sera finalisé «dans quelques jours». Cette confirmation a été faite ce mercredi lors d'une conférence de presse tenue à Orly afin de détailler les contours du projet des nouveaux actionnaires.

Par ailleurs, une assemblée générale extraordinaire du Paris FC est prévue le 29 novembre durant laquelle un nouveau conseil d'administration du club, actuel leader de Ligue 2, sera entériné, a également indiqué Pierre Ferracci.

La famille Arnault possédera 52% du club

Mais concrètement, comment cela se passera-t-il ? Présent lors de la conférence de presse, Antoine Arnault a de son côté expliqué que le Paris FC «appartiendra» à sa «famille» et «ne sera pas la co-propriété de la famille Arnault et de Red Bull». «Red Bull sera minoritaire, ils ne souhaitent pas accéder à la multi-propriété», a-t-il précisé.

Dans le détail, la famille Arnault possédera, à l’issue de l’assemblée générale, 52 % du club. De leur côté, Red Bull détiendra 11%, Alter Paris, la structure de Pierre Ferracci, 30% et BRI Sports Holdings, représentant Lycamobile, déjà actionnaire minoritaire du PFC, conservera 7% des parts du club, a détaillé l'actuel président du leader de Ligue 2.

Ce dernier se retirera du club en 2027 et souhaite convaincre BRI de partir avec lui pour laisser à la famille Arnault 80% environ des parts du club et à Red Bull 15%. En revanche, le montant de l’investissement de la famille n’a pas été dévoilé par Antoine Arnault. Mais le futur nouvel homme fort du Paris FC a précisé qu’il serait tout de même «conséquent» pour un club dont le budget avoisine cette saison les 30 millions d'euros.

Un engagement à long terme «d’au moins 10, 15 ou 20 ans»

Mais alors, quel est le projet dans ce rachat ? Le fils de Bernard Arnault a promis un engagement à long terme «d’au moins 10, 15 ou 20 ans». Il s’est également évertué à calmer les ardeurs de ceux qui verraient avec l'arrivée de sa famille dans un second club parisien, une rivalité immédiate avec le PSG, propriété des Qatariens de QSI.

«Nous ne venons pas pour tout changer, ni renverser la table», a-t-il assuré. «Nous souhaitons faire les choses progressivement, sans brûler les étapes, c'est très important, parce que les incantations ne marchent jamais très bien dans le football».

La formation, priorité de la famille

Parmi les trois piliers cités qui l'ont poussé, lui et ses frères et sœurs, à investir dans un club de football, figure la formation avec l'ambition lointaine de voir «5, 6, 7 pourquoi pas 8 joueurs issus du centre de formation, évoluer en équipe première» a-t-il prophétisé. Pour ça, il se calque sur la politique menée par son partenaire Red Bull dans le club allemand de Leipzig où les pépites formées au club sont ensuite revendues vers de plus importantes structures une fois arrivées à maturité.

«Si nous ne souhaitons pas gaspiller notre argent, nous ne faisons pas cela pour en gagner» a-t-il conclu. «Ce que nous voulons, c'est marquer des buts et les esprits (...) dans un temps long».