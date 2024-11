MMA : la revanche de Cédric Doumbè contre Baki bientôt au Parc des Princes ?

Cédric Doumbè, battu en mars dernier par Baysangur «Baki» Chamsoudinov lors du PFL Paris 2, ne cesse de réclamer sa revanche. Et, ce mercredi, après des mois de suspense, le combattant de 32 ans a révélé qu'il devrait de nouveau affronter son adversaire au deuxième trimestre 2025, au Parc des Princes.

«The Best» tient sa revanche. En mars dernier, Cédric Doumbè a été battu par Baysangur «Baki» Chamsoudinov lors du PFL Paris 2. Une défaite par arrêt de l’arbitre dans le troisième round, la faute à une épine dans le pied du Franco-camerounais. Mais le combattant ne compte pas en rester là et insiste depuis pour affronter de nouveau le Français, d’origine tchétchène.

Et c’est ce qui devrait finalement arriver. Ce mercredi matin, le combattant de MMA français a dévoilé sur RMC qu’il devrait avoir sa revanche, enfin. «Le match retour aura lieu indéniablement. Parce que si le PFL, l’organisation dans laquelle je combats, a décidé de faire signer Baki, c’est uniquement pour cette revanche que le monde entier attend après la frustration de cette fameuse épine très notoire aujourd’hui», a-t-il expliqué.

«Au deuxième trimestre 2025»

Mais alors, combien de temps les fans de MMA vont-ils devoir attendre pour assister à ce fameux combat ? Si la date exacte n’a pas encore été dévoilée par Cédric Doumbè, il a tout de même donné quelques indices. «Au deuxième trimestre 2025», a-t-il lâché. Il ne reste plus qu’à connaître l’arène qui accueillera ce combat.

Cédric Doumbè annonce la revanche contre Baki au 2ᵉ trimestre 2025, en France, "dans un stade qui ressemble à un Parc". pic.twitter.com/ZeqrHBcZAS — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) November 20, 2024

Et là aussi, le combattant de 32 ans n’a pas pu s’empêcher de mettre fin au suspense, sans tout dévoiler non plus. « Il y aura probablement un stade plus grand que Bercy. Un stade qui a une allure de Parc, je n’en dirai pas plus», s’est-il amusé à répondre. Mais, interrogé sur un éventuel Parc des Princes, «The Best» a laissé paraître un léger sourire. De quoi faire entendre à ses fans que son combat aura lieu dans l’enceinte mythique du PSG.

Ce qui ne serait pas une première pour un événement de ce genre. En mai dernier, l’AEF, la jeune organisation française de MMA, avait inspiré Cédric Doumbè en organisant un événement au Rhoazon Park du Stade Rennais. Pour cette première historique, 8.000 personnes étaient présentes dans les tribunes.