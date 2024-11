Rugby : atteint d’une maladie rare, le fils d’Henry Chavancy a reçu son don d’organe

Atteint d’une maladie rare, le fils d’Henry Chavancy, capitaine du Racing 92, club du Top 14, a reçu fin septembre son don d’organe. Le jeune garçon de 3 ans attendait la greffe d’un foie depuis dix-sept mois.

Aussi fort que son père. Le fils du capitaine du Racing 92, en attente d’un foie depuis dix-sept mois, a reçu son don d’organe en septembre dernier, selon un reportage de France Info diffusé mardi soir.

Atteint d’une maladie rare qui attaquait son foie, Côme, 3 ans seulement, est désormais sur la voie de la guérison. Mais son combat n’a pas été un long fleuve tranquille.

Nécrosé à 80%

Henry Chavancy et son fils ont dû attendre un miracle, arrivé juste à temps. Le 22 septembre dernier, la famille du joueur emblématique du Racing 92 est prévenue qu’un organe est disponible pour Côme. Dès ce moment, c’est le début d’une course contre la montre pour le petit garçon de 3 ans.

Côme a été greffé d'un foie après dix-sept mois d'attente. A 3 ans, il a reçu un don d'organe qui lui a sauvé la vie. pic.twitter.com/cujtDZRsfy — franceinfo (@franceinfo) November 19, 2024

Mais, grâce à un donneur anonyme, comme l’exige la loi, une opération de dix heures et une semaine de réanimation, la vie de Côme n’est désormais plus en jeu. Une transplantation survenue à temps.

Après la greffe, les médecins ont constaté lors des examens que le foie du jeune patient était nécrosé à 80%. Une chance inouïe pour le garçonnet, dont a bien conscience Henry Chavancy.

«On était très heureux et rempli de gratitude pour cette famille qui a pris cette décision très difficile à prendre. Évidemment on pensera à eux toute notre vie et on en parlera à Côme pour lui expliquer la chance qu’il a eue», s’est réjoui le capitaine du Racing 92.

Malgré la réussite de l’opération, l'enfant devra prendre des médicaments tout au long de sa vie. Mais elle n’est plus menacée désormais, et il pourra retourner à l’école en janvier prochain.