Tennis de table : quand Félix et Alexis Lebrun feront-ils leurs débuts aux WTT Finals ?

Félix et Alexis Lebrun seront respectivement opposés à l’Allemand Benedikt Duda et au Chinois Lin Shidong pour leur entrée en lice aux WTT Finals de Fukuoka (Japon).

Un programme chargé attend les frangins. Félix et Alexis Lebrun participent, cette semaine, aux WTT Finals de Fukuoka (Japon), qui réunit les 16 meilleurs joueurs de tennis de table du monde. Et leurs débuts seront loin d’être de tout repos avec Félix Lebrun qui sera le premier à entrer en lice.

The stage has been set





Presenting the Men's and Women's Singles Draw of #WTTFukuoka #WTTFinals #TableTennis pic.twitter.com/xTps3LOXJy

