Vendée Globe 2024 : l’incroyable record de distance battu par le skipper français Yoann Richomme

Engagé sur la 10e édition du Vendée Globe, le skipper français Yoann Richomme a battu, à son tour, le record de la plus longue distance parcourue en solitaire en 24 heures.

Il n’aura tenu qu’une semaine. Dix jours après le départ de la 10e édition du Vendée Globe, Yoann Richomme (41 ans) a battu, à son tour, le record de la plus longue distance parcourue en solitaire en 24 heures. Le skipper français a profité d’un flux d’alizé sur une mer pratiquement plate pour parcourir 1.022 kilomètres (551,84 milles).

Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) bat le record de distance parcourue en 24h en monocoque et en solitaire* avec 551,84 milles au compteur. Le précédent record avait été établi par Nicolas Lunven il y a tout juste une semaine (546,64 milles).





*Avant…

A bord de son monocoque «Paprec Arkéa», lancée à une vitesse moyenne d’environ 43 km/h, il a amélioré de dix kilomètres le précédent record établi une semaine plus tôt par Nicolas Lunven (546,64 milles) sur ce même tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance.

«J'ai un petit message pour Nico Lulu, mec je suis désolé, je suis triste pour toi, je t’ai piqué ton record du monde», a lancé, sur le ton de l’humour, le marin varois dans une vidéo juste après avoir appris la bonne nouvelle. «Revanche dans le sud», a-t-il ajouté, alors que sa performance lui avait permis de s’inviter sur le podium avant de rétrograder à la 9e place lors du dernier pointage.

Et son record devrait tenir un peu plus longtemps qu’une semaine avec l’arrivée des navigateurs dans le Pot-au-noir redouté pour sa météo capricieuse et son faible vent. Mais il n’est pas impossible qu’il tombe encore une ou plusieurs fois durant cette édition.