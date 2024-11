«La population a du mal à se nourrir» : l’appel lancé par le capitaine de la Martinique contre le coût de la vie aux Antilles

Capitaine de l'équipe de football de Martinique, Brighton Labeau a lancé un appel aux autorités pour alerter contre la flambée des prix.

Un cri d'alerte. Capitaine de l'équipe de football de Martinique et attaquant à l'En Avant Guingamp (Ligue 2), Brighton Labeau a lancé un appel aux autorités concernant le coût de la vie qui n'en finit plus d'augmenter en Martinique et en Guadeloupe.

Une situation qui dure depuis plusieurs semaines et qui a déjà fait réagir un certain nombre de personnalités, notamment dans le domaine sportif, de cette région d'Outre-mer.

Après Thierry Henry, Wendie Renard ou encore Teddy Riner, c'est donc au tour de Brighton Labeau de se confier sur la lutte contre la flambée des prix.

Né à Aubervilliers (93) de parents martiniquais, le sportif de 28 ans a passé une petite période de son enfance sur place, ce qui ne le laisse pas indifférent à cette situation compliquée.

Dans un entretien accordé à nos confrères de Ouest-France, l'attaquant du club breton, dont les deux enfants vivent aux Antilles avec leur mère, a confié que c'était «très dur». «Quand je vois la façon dont leur mère gère la situation, je lui tire mon chapeau», a-t-il ajouté.

«ça serait bien qu’ils arrêtent de fermer les yeux»

Touché par la situation dans laquelle se trouve sa région dont il est originaire, Brighton Labeau estime que «les dirigeants français ne se rendent pas compte que la situation est très marquante pour la population», avant d'alerter réellement sur le mal-être de ses compatriotes : «elle (la population, ndlr) souffre, elle a du mal à se nourrir. Le coût de la vie est exagéré, donc ça serait bien qu’ils arrêtent de fermer les yeux, parce que ça reste un département français. Et qu’ils puissent prendre de réelles décisions pour aider le peuple, même si on est de l’autre côté de l’Atlantique.»

Pour illustrer son propos, le capitaine de la sélection martiniquaise a pris l'exemple du prix des bananes : «elles sont moins chères en métropole alors que c’est nous qui les produisons, c’est illogique. (...) Le peuple martiniquais mérite d’être écouté et ne mérite pas que le prix des courses soit trois à quatre fois plus cher qu’en métropole.»

Après d'autres célébrités issues de cette région d'Outre-mer, Brighton Labeau espère que son message sera entendu par les autorités françaises.