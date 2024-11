Rugby : compositions, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le test-match entre la France et l’Argentine

Pour son dernier match de la tournée d’automne, le XV de France affronte, ce vendredi (21h), l’Argentine sur la pelouse du Stade de France.

Composition de la France

Barré - Villière, Fickou, Moefana, Bielle-Biarrey - Ramos, Dupont (cap.) - Boudehent, Ollivon, Cros - Meafou, Flament - Atonio, Mauvaka, Gros

Composition de l’Argentine

Mallia - Isgro, Cinti, Moroni, Delguy - Albornoz, Garcia - Gonzalez, Oviedo, Matera - Rubiolo, Petti - Sclavi, Montoya (cap.), Gallo

Arbitre

Ce match entre la France et l’Argentine sera dirigé par Luke Pearce. Âgé de 37 ans, l’Anglais a déjà arbitré à plusieurs reprises les Tricolores. La dernière fois, c’était en mars dernier lors de la large victoire au pays de Galles dans le Tournoi des 6 nations (24-45). Et ils ont remporté quatre de leurs six dernières rencontres arbitrées par Luke Pearce pour un match nul et une défaite contre la Nouvelle-Zélande en 2018 (11-52).

Stade

Après ses victoires contre le Japon (52-12) et la Nouvelle-Zélande (30-29), le XV de France va affronter l’Argentine une nouvelle fois sur la pelouse du Stade de France, qui fera encore le plein pour cette rencontre. 80.000 spectateurs sont attendus dans les tribunes pour voir Antoine Dupont et ses coéquipiers tenter d’enchaîner un 3e succès consécutif.

Forme

Les Bleus ont remporté leurs deux premières rencontres de cette tournée d’automne face au Japon (52-12) et la Nouvelle-Zélande (30-29), alors que les Pumas ont battu l’Italie (18-50) avant de s’incliner en Irlande (22-19).

Historique

Le XV de France reste sur une victoire (28-13) et une défaite (25-33) contre l’Argentine lors de sa tournée d’été, en juillet dernier, marquée par l’affaire Oscar Jégou et Hugo Auradou. Et le bilan des confrontations est largement favorable aux Bleus avec un total de 39 victoires contre 15 succès pour l’Argentine et un match nul.

Diffusion TV

La rencontre entre la France et l’Argentine sera à suivre en direct à partir de 21h sur TF1.