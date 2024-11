Tennis : l'oncle de Rafaël Nadal juge la cérémonie d'hommage à son neveu «pas à la hauteur»

Toni Nadal, l'oncle et ancien coach de Rafael, a avoué ce mercredi ne pas avoir apprécié la cérémonie d'hommage offerte à son neveu, après son dernier match en carrière.

Un rendez-vous raté, selon l'ex-coach du taureau de Manacor. Depuis mardi soir, Rafael Nadal n'est officiellement plus un joueur de tennis professionnel. Battu avec l'Espagne par les Pays-Bas en Coupe Davis à Malaga il y a deux jours, l'Espagnol a disputé son dernier match sur le circuit professionnel après vingt ans de carrière.

Après la rencontre, l'homme aux quatorze Roland-Garros a eu droit à une cérémonie d'hommage. Un moment d'émotion trop sobre, et même raté selon son oncle Toni Nadal. Invité dans le podcast El Largureron, l'ancien coach de Rafa n'a pas caché sa déception : «cette cérémonie n’était pas à la hauteur. C’était évidemment émouvant avec le soutien du public. Mais j’aurais aimé voir des images de Rafael gagnant la Coupe Davis à Séville, de Rafael au tournoi de Madrid, de Roland Garros ou de Wimbledon, parce que cela crée plus d’émotion. Je ne veux critiquer personne. J’aurais aimé quelque chose de différent, au sommet de sa carrière.»

«Je suis reconnaissant en tant que membre de la famille et en tant qu’ex-entraîneur de Rafael pour le geste et les bonnes intentions, mais après, eh bien, j’aurais aimé quelque chose d’autre. Aujourd’hui, on peut faire des actes beaucoup plus émotionnels en mélangeant la musique et les images, et Rafael est un homme dont les images transmettent la passion et l’émotion. S’ils avaient fait ça, ça aurait été plus approprié», a-t-il ajouté.

Une cérémonie en demi-teinte

Si l'hommage en lui-même n'a pas plu à tout le monde, le dernier match de Rafa manquait cruellement de saveur, notamment dans les tribunes. Si les gradins à Malaga étaient bondés, il manquait tout de même quelques personnalités qui ont partagé pendant des années la carrière de l'Espagnol.

Si Toni Nadal, lui-même, n'était pas présent, «retenu à Madrid» ce soir-là, d'autres stars du tennis mondial manquaient à l'appel. Novak Djokovic, ou encore Roger Federer avaient prévu de se rendre à Malaga pour célébrer leur éternel rival et membre du «Big Three», mais n'ont pas pu être présents à temps. Et pour cause, les deux autres superstars semblaient penser que l'Espagne irait plus loin dans le tournoi, mais son chemin s'est brutalement arrêté en quart de finale face aux Pays-Bas.

Roger Federer s'est tout de même rattrapé via un post Instagram, où il a écrit un message touchant à la hauteur de la rivalité sportive entre les deux hommes, très amis dans la vie.

Finalement, la dernière de Rafa aura laissé un goût amer aux amateurs de tennis, tant sur le plan sportif que sur le plan émotionnel. Une sortie en demi-teinte pour une légende vivante de son sport, vainqueur de 22 Grands Chelem, dont 14 fois Roland-Garros.