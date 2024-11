«Une performance digne des Oscars» : les soupçons de Sylvester Stallone sur le combat entre Mike Tyson et Jake Paul

Sylvester Stallone a donné son avis sur le combat de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul, qu’il soupçonne d’avoir été arrangé en faveur du Youtubeur.

Le combat entre Mike Tyson et Jake Paul a beaucoup fait parler. Et il continue de faire causer près d’une semaine plus tard. Alors que la légende des poids lourds s’est inclinée, vendredi dernier, à l’unanimité des juges à l’issue des huit rounds, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer un match arrangé en s’appuyant sur plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux. Des soupçons partagés par Sylvester Stallone.

Dans un message posté sur son compte Instagram, l’acteur âgé de 78 ans a estimé que Mike Tyson (58 ans) aurait épargné Jake Paul (27 ans). «Les affaires sont les affaires. Des fois, vous devez sacrifier des choses pour le bien de votre famille. Je connais cet incroyable athlète depuis qu’il a 19 ans et ce qu’on a vu, c’est lui donnant une des meilleures performances de tous les temps, dignes des Oscars», a écrit interprète de Rocky Balboa.

Et à en croire Sylvester Stallone, «Iron Mike», qui a empoché un chèque de près de 20 millions d’euros pour ce combat, aurait retenu ses coups. «S’il te plaît, Jake, sois reconnaissant, il a épargné ta vie ! Fais-moi confiance…», a-t-il ajouté avant d’encourager le boxeur américain, qui a connu des problèmes de santé, à ne pas raccrocher les gants.

«Continues à frapper Mike. Il n’y aura jamais un homme comme toi, un gladiateur comme toi, et une âme comme toi ! Continues à frapper, champion des champions ! Je me souviens d’une fois où je l’ai heurté et j’ai cru que j’avais été frappé par un bulldozer lancé à pleine vitesse !!!», a-t-il conclu.

Ces déclarations risquent d’alimenter encore un peu plus les débats autour d’un combat qui n’en manquait pas.