Finale des frères Lebrun au WTT : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Qualifiés pour la finale du double des Finales du WTT, les frères Lebrun peuvent remporter l'un des plus grands titres de leur carrière samedi 23 novembre.

Un match pour entrer, encore, un peu plus dans la légende du tennis de table français. Vainqueurs de leurs compatriotes Esteban Dorr et Florian Bourrassaud (12-10, 11-6, 11-3) en demi-finale, les frères Alexis et Félix Lebrun se sont qualifiés pour la finale du double des Finales du circuit WTT, qui se disputent à Fukuoka, au Japon.

Another win in the books, another fun celebration





We'll be seeing sumo-re of the Lebrun brothers in the #WTTFukuoka Men's Doubles Final #WTTFinals #TableTennis pic.twitter.com/hVnHAsCr8I — World Table Tennis (@WTTGlobal) November 22, 2024

Après une élimination dès le premier tour en simple, les deux frères ont l’occasion de remporter le titre le plus prestigieux du circuit mondial en double. Pour cela, il faudra venir à bout des vainqueurs de l’autre demi-finale entre les Japonais Hiroto Shinozuka et Shunsuke Togami et les Singapouriens Pang Koen et Quek Izaac

Finale du double des Finales WTT

Samedi 23 novembre, 12H45

Alexis Lebrun/Félix Lebrun contre Hiroto Shinozuka/Shunsuke Togami OU Pang Koen/Quek Izaac

Diffusé sur les chaînes Twitch et YouTube de RMC Sport